الإفطار الإنجليزي .. تقنية جديدة نافعة لحرق السعرات وتقليل الوزن

كميات الطعام وزيادة الوزن أصبحت علاقة خرافية لا أساس لها بعد عدة دراسات علمية موثوقة.

وفي تقرير لسبوتنيك، يعتقد الكثيرون أنه كلما تناولت كميات كبيرة من الطعام، تزيد في الوزن.

ولكن تبين عكس ذلك خاصة في وجبة الإفطار من خلال دراسة جديدة والتي أفادت بأن الإفطار الإنجليزي الكامل يمكنه التخلص من الوزن الزائد.

إذ يقول العلماء إن الذين يتناولون وجبة كبيرة عندما يستيقظون، يحرقون كميات أكثر من السعرات الحرارية.

تأثير وجبة الإفطار على الوزن

ويعزز تناول وجبة إفطار كبيرة عملية الأيض بإطلاق ما يعرف بالتوليد الحراري في الجسم، فتزيد قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية.

وتخلق وجبة الإفطار الكبير ضعفي التوليد الحراري الذي تنتجه وجبة العشاء.

حسبما قالت الدكتورة جوليان ريختر، المتخصصة في البيولوجيا العصبية في مركز الدماغ والسلوك والتمثيل الغذائي في جامعة لوبيك بألمانيا.

وتؤكد هذه النتيجة قيمة تناول كمية كافية من الطعام في وجبة الإفطار بدل العشاء لأنها تمنع السمنة، وارتفاع نسبة السكر في الدم.

وتحميك من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري، بحسب موقع “24”.

استندت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي.

على تجربة مخبرية على 16 رجلاً تناولوا وجبتي إفطار وعشاء كبيرتين.

وتبين أن استهلاك السعرات الحرارية كان أكثر بضعفين بعد وجبة الإفطار، مقارنةً مع العشاء.

كما تضاءلت الزيادة التي يسببها السكر في الدم وتركيز الأنسولين بعد الإفطار مقارنة مع العشاء.