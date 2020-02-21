استبدال إنارة شوارع الشرقية بتقنية “الليد”

الدمام – البلاد

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في المنطقة الشرقية، بعد أن أبرمت “ترشيد” اتفاقاً مع أمانة المنطقة قبل نحو عام، تقوم الشركة بموجبه باستبدال إضاءة الصوديوم التقليدية بتقنية الليد (LED) في كل من الدمام والخبر والظهران (المرحلة الأولى)، والذي سيحقق تخفيضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي، أي ما يعادل وفراً بحوالي 78% من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد الغريري، إن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على جميع الشوارع، مع مراعاة التفاصيل الدقيقة مثل عرض الشارع، وأبعاد الأعمدة، وارتفاعها، ومستوى حركة السيارات من حيث الكثافة والسرعة المحددة، وتطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى التي تلائم العين الطبيعية. فيما أتمت الشركة تركيب حوالي 117 ألف مصباح لهذه المرحلة، ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 102 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل زراعة 1.7 مليون شجرة سنوياً.

وتقوم “ترشيد” حالياً بإعادة تأهيل أكثر من 2,200 مبنى حكومي، بالإضافة إلى استبدال أكثر من 1,2 مليون مصباح تقليدي بتقنية الليد (LED) ذات الكفاءة العالية في الإضاءة في إنارة الشوارع في مختلف مناطق المملكة، وذلك لتطبيق المتطلبات اللازمة لكفاءة الطاقة.