إنفلونزا العيون خطر ينافس كورونا .. الأعراض والعلاج وطرق الوقاية

إنفلونزا العيون خطر ينافس فيروس كورونا ويبدو انه من نفس فصيلته فهو ليس لها أدوية، أو علاج حتى وقتنا الحاضر.

وبحسب روسيا اليوم فإن انفلونزا العيون عدوى فيروسية وليست بكتيرية.

لذلك حذر خبراء المركز الفدرالي للتثقيف الصحي بألمانيا من انتشار ذلك المرض الغامض، وفقا لما ذكرت “روسيا اليوم”.

أعراض إنفلونزا العيون

وعن أعراض مرض الإنفلونزا للعيون الأولية، فهي شبيهة التهاب الملتحمة.

وتبدأ إحدى العينين بالإحمرار ثم تتورم ويشعر الشخص بأن جسما غريبا فيها.

وتظهر الحكة وتزداد الحساسية للضوء، بالغة فترة حضانة العدوى 5-12 يوما.

ويعد مرض فيروسي مُعد يهاجم ملتحمة العين، تسببه الفيروسات المعروفة باسم “الفيروسات الغُدانِيّة”.

طرق وقاية إنفلونزا العيون

وبحسب الخبراء، فإن فيروس إنفلونزا العيون نشط ومقاوم لجميع المضادات الحيوية.

وحتى بعد مضي عدة أسابيع يشعر المصاب بضبابية الرؤية، وتنتقل عدوى المرض نتيجة ملامسة الأيدي مثل المصافحة، ومقابض الأبواب.

وللوقاية من المرض يجب غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات في اليوم، وعند إصابة أحد أفراد الأسرة، يجب تطهير جميع الأشياء في المنزل، لأنه لا يوجد دواء لعلاج هذا المرض حاليا.