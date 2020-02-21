إسرائيل تسجل أول إصابة بكورونا

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات الصينية قالت، اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا المستجد أصاب 234 شخصًا في سجنين خارج الإقليم الذي بدأ منه التفشي، وإن مسؤولين بارزين أقيلوا بسبب هذا.

وشكَّلت حالات الإصابة التي رصدت في سجنين بإقليم شاندونج في الشمال وإقليم شيجيانج في الشرق؛ معظم حالات الإصابة المؤكدة الجديدة التي أعلن عنها يوم الخميس خارج إقليم هوبي وعددها 258 حالة.

كما عدَّل إقليم هوبي، اليوم الجمعة، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بزيادة 220 حالة بعد رصد الحالات في السجنين. ولم يحدد الإقليم متى تم تشخيص هذه الحالات.