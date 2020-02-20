وكالة ناسا تبحث عن رواد فضاء

أعلنت وكالة ناسا

وطلبت وكالة ناسا الأمريكية درجة الماجستير في مجالات ذات صلة مثل الهندسة، والرياضيات، وعلم الأحياء، وعلم الحاسوب، أو الفيزياء ، ففي السابق، كان يتعين على المرشحين فقط الحصول على شهادة البكالوريوس، أو أن يكونوا مؤهلين كطيار اختبار.

وسيُطلب من المرشحين أيضًا اجتياز اختبار لقدرتهم على التعامل مع الرحلات الفضائية الطويلة والحصول على 20/20 في اختبار الرؤية، وتعد لنظارات وعمليات الليزك مسموح بهما، كما يجب أن يتمتعوا إما بسنتين من الخبرة المهنية المتعلقة بطريقة ما بمشروعات ناسا، أو لديهم ما لا يقل عن 1000 ساعة من الخبرة الرائدة في القيادة في طائرة.

كما أنه قبل التقديم النهائي، سيُطلب من المتقدمين إجراء تقييم عبر الإنترنت مدته ساعتان على موقع ناسا الإلكتروني، والذي تقول الوكالة، إنه أصبح ضروريًا بسبب عدد مقدمي الطلبات، فخلال الدعوة الأخيرة للوكالة لرواد الفضاء في عام 2017 ، تلقت أكثر من 18000 طلب.

وتقول ناسا إن مطالبة المتقدمين المحتملين بالمرحلة الأولى من خلال فحص على الإنترنت سيساعدها في القضاء على المرشحين غير المناسبين.

تأتي عملية التوظيف في الوقت الذي تمضي فيه الوكالة قدما في مجموعة من المهام الجديدة، بما في ذلك مشروع Artemis، الذي سيرسل امرأة إلى القمر في عام 2024، والذى تعمل عليه الوكالة بخطة تابعة لميزانيتها الجديدة بداية من أول رحلة تجريبية إلى الوصول للقمر.