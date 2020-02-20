مناورات سعودية أميركية بالخليج العربي الأسبوع المقبل

البلاد : متابعات

تنطلق الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري المختلط ” المدافع البحري ” ، حيث تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية .

وتأتي مناورات تمرين ” المدافع البحري” امتداداً لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين .

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية ، ويتضمن التمرين على عدد من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.