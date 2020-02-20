ما هي أهمية زيت الورد في علاج حب الشباب ؟

تحرص الكثير من السيدات على العناية ببشرتهن ، ولذلك يلجأن لاستخدام زيت الورد للوجه والبشرة ولجمالك بشكل عام فكيف من الممكن استخدامه للاستفادة من هذه الفوائد بشكل مثالي؟

هناك العديد من الفوائد والاستخدامات لزيت الورد للوجه ، وهنا سوف نستعرض أهمها:

1- ترطيب البشرة

يساعد زيت الورد المركز على ترطيب بشرة الوجه، وإعادة التوازن لمستويات الرطوبة المختلة في الوجه والبشرة. ومن الممكن صناعة مرطب الوجه من زيت الورد عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بمزج المكونات التالية: نصف كوب من زبدة الشيا، ملعقتين صغيرتين من ماء الورد، ملعقة صغيرة من العسل، 10 نقاط من زيت الورد المركز.

ضع المكونات في وعاء يحيط به ماء ساخن، حتى تذوب المكونات وتتمازج سوية بشكل ممتاز مع تحريكها لعدة دقائق إلى أن تتحول لهيئة كريمية متجانسة.

ثم يتم تخزين المزيج الناتج في وعاء مغلق في مكان جاف واستعماله لترطيب الوجه بشكل منتظم.

2- حماية البشرة من أشعة الشمس

يساعد زيت الورد على حماية البشرة من أي ضرر قد تسببه أشعة الشمس، كما يساعد على علاج حروق الشمس بعد الإصابة بها.

للاستفادة من زيت الورد للوجه في هذا المجال، من الممكن وضع بضعة نقاط من زيت الورد في كريم البشرة وواقي الشمس الخاص بك.

3- مكافحة حب الشباب

يساعد الاستعمال المنتظم لزيت الورد على التخلص من حب الشباب وتنقية الوجه، كما أنه من الزيوت المعروفة بقدرتها على تعديل أي خلل هرموني في جسم المرأة سببته أمور مثل متلازمة تكيس المبايض.

وتستطيع الاستفادة من زيت الورد لعلاج حب الشباب عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بمزج نصف كوب من الماء المقطر مع ملعقة صغيرة من بندق الساحرة و4 قطرات من زيت الورد.

ضع المزيج الناتج في بخاخ.

ثم قم برش المزيج على وجهك بعد تنظيف الوجه من المكياج وغسله.

4- تفتيح البشرة

يرجح الخبراء أن من فوائد زيت الورد للوجه قدرته على تفتيح البشرة والحصول على هيئة نضرة بلون موحد. ويعزى ذلك لغنى زيت الورد بفيتامين سي الذي قد يساعد على علاج تصبغات البشرة ومنع عمليات الأكسدة الضارة.

5- علاج تكسر الشعيرات الدموية في الوجه

يعتبر زيت الورد علاجاً فعالاً عندما يتعلق الأمر بتكسر الشعيرات الدموية في الوجه، كما أنه فعال كذلك في مكافحة الالتهابات المختلفة، وذلك نظراً لما لهذا الزيت من خصائص مهدئة ومضادة للميكروبات.

ومن الممكن الاستفادة من زيت الورد للأغراض المذكورة عبر مزج بضعة قطرات منه مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وتدليك البشرة بها.

6- مكافحة علامات تقدم السن

أحد أهم فوائد زيت الورد للوجه هو قدراته المذهلة في مقاومة علامات التقدم في السن التي قد تظهر على البشرة، إذ أنه يحتوي على مركبات طبيعية تقاوم الشوارد الحرة.

ومن الممكن استخدام زيت الورد لهذا الغرض عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بمزج 3 ملاعق صغيرة من زيت الأرجان مع 9 قطرات من زيت الورد و 9 قطرات من زيت اللافندر.

ضع المزيج في داخل عبوة محكمة الاغلاق، واحرص على رج العبوة جيداً قبل استعمال المزيج في كل مرة.

قم بوضع 3 نقاط فقط على بشرتك كل يوم بعد تنظيف البشرة ليلاً.

7- فوائد أخرى

لزيت الورد فوائد أخرى عديدة للوجه والبشرة، وهذه أهمها:

علاج الجروح والخدوش وتعقيمها.

علاج اثار الندوب وحب الشباب.

تعقيم المسامات وتنظيفها من العمق.

معطر طبيعي للبشرة.

علاج الاحمرار والتورم.