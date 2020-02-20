غول ينتقد الموقف التركي تجاه المملكة ومصر وسوريا

البلاد – عمر رأفت

أكد الرئيس التركي السابق عبد الله غول، أنه لا يمكن لتركيا أن تتدخل في الشؤون السورية والعراقية أو التدخل العسكري دون التنسيق مع دول العالم الإسلامي، موضحًا أن هناك أزمات ومشكلات عصيبة بين تركيا ومصر وأيضًا بينها والمملكة العربية السعودية، متسائلًا: هل يمكن لتركيا أن تتجه وفق أحد المسارات من أجل تصحيح العلاقات مع هذه الدول؟ ومن أين نبدأ؟.

وأضاف غول خلال حوار له في صحيفة “قرار” التركية المعارضة، أن حكومات الدول بل أيضًا الأنظمة تتغير، وأنه فيما يتعلق بالمصالح طويلة المدى، يجب ألا تتحول العلاقات مع الشعوب والدول إلى عداءٍ كبير، مشيرًا أنه لسوء الحظ، فإننا نواجه الآن علاقات مؤلمة ومحزنة للغاية مع هذه الدول التي تم ذكرها، قائلا: “إن وصول العلاقات مع مصر والسعودية إلى هذا الحد، أمر محزن للغاية”.

وشدد الرئيس التركي السابق على أنه يأمل في نهاية المطاف أن تكون هناك طريقة لإعادة الأوضاع لما ينبغي أن تكون فيه، منوهًا إلى أنه كان ضد التدخل العسكري التركي في سوريا، وكان موقفه واضح جدًا تجاه مصر، من خلال ترجيح وجهة النظر القائلة بضرورة الحفاظ على مصالحنا طويلة المدى.