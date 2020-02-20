طرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح

البلاد : متابعات

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرحها المناقصة الأولى لهذا العام لاستيراد كمية 715 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر يونيو2020.

وقال معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس: “إن الكمية المطروحة موزعة على عدد 12 باخرة، بواقع 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي و5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد 1 باخرة لميناء جازان”.

وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.