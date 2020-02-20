توتة تشارك في ورش عمل تطوير عسير

جدة – ياسر بن يوسف

أثار موقف الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بتعيينه فتاة في الإمارة، مشاعر طفلة من الأحساء لتبدي رغبتها في لقاء سموه وزيارة المنطقة التي اعجبت بها خلال زيارات سابقة.

وكان سموه قد استمع إلى فتاة من محافظة البرك وهي تشرح معاناة المتلعثمين أثناء اجتماعه مع شباب المحافظة والمراكز التابعة لها حيث وجه لها سؤالًا خلال شرحها مقترحاً لإنشاء عيادة إلكترونية عبر تطبيق يخدم فئة المتلعثمين: تظنين أن صوتك لن يكون مسموعاً لأنك متلعثمة؟ ليوجه بتعيينها مباشرة في إمارة المنطقة ليسمع صوتها طوال السنة.

توتة النعيم،طفلة الأحساء،أبدت رغبتها في تقديم الشكر والامتنان لسموه على مواقفه الرائعة حيث روى والدها لـ”البلاد”، تفاصيل قصة الفيديو المتداول لها مع الأمير مبيناً أن سموه غمرها بكرمه الفياض، عندما سمح لها بحضور ورش واجتماعات تطوير المنطقة القادمة، التي كان أولها أمس (الأربعاء)، وحضرتها ابنته.

وقال النعيم: “كانت زيارتنا الأولى أنا وابنتي لمنطقة عسير من أجل السلام على سمو أمير المنطقة، وشكره من قبل ابنتي باسمها وباسم جميع بنات المملكة على مواقفه الرائعة، خصوصا موقفه مع البنت المتلعثمة. إلا أننا لم نستطع مقابلة سموه بسبب حضورنا في وقت إجازته”.

وتابع “توجهنا إلى إدارة العلاقات بالإمارة لطلب المساعدة في ذلك واختيار الوقت المناسب، كوني أحضر للمنطقة بالسيارة والمسافة طويلة جداً، فتمت مساعدتي بواسطة أحد المسؤولين بالإدارة وحضرنا للمنطقة للمرة الثالثة، وكانت المفاجأة حينما علم سموه بزيارتنا للمنطقة ثلاث مرات متتالية بالسيارة من الإحساء إلى أبها فلم يكتف بالسلام فقط، بل قرر استضافتنا في قصره على الغداء، وأمر بعودتنا بالطائرة في الوقت الذي نختاره بعد أن نستمتع بزيارة أبها ومواقعها، وأمر بنقل سيارتنا إلى الإحساء، ثم دعانا للفطور معه مرة أخرى قبل رحلة العودة وكانت في بللسمر، وهنا أصدر قراره بحضور ابنتي توتة لجميع ورش العمل الخاصة بتطوير المنطقة بشرط ألا يتعارض ذلك مع دراستها”.

وقال سموه لها: “أنا خادم لأهل المنطقة بموجب تكليف سيدي خادم الحرمين الشريفين، وبما إنك أحببت المنطقة وأهلها وبادلتيهم الإحساس الطيب، وجئت من الإحساء الحبيبة، إحساء العز، والتاريخ المجيد، ثلاث مرات، فباسمي واسم أهل المنطقة، من الآن فصاعداً، ستكونين جزءاً من كل ورشة واجتماع لتطوير المنطقة، جالسة إلى جانبي، بشرط ألا يتعارض ذلك مع دراستك، وهذا أقل شيء نقدمه لك ولأهلك”.

ولفت النعيم، إلى أنهم عادوا إلى الأحساء، ولم يكن يتوقع أن تكون ابنته جزءاً من مواقف سمو أمير منطقة عسير الرائعة، مبيناً أنها حضرت أمس (الأربعاء)، أول ورشة لها لتطوير المنطقة في مدينة أبها. وبسؤالنا لوالد الطفلة عن أمنيات ابنته، قال: “لديها أمنية سبق وأن ذكرتها أثناء حضورها في لقاء إعلامي بالجامعة العربية المفتوحة في الرياض أخيراً، وهي أن تذهب إلى الحد الجنوبي لترى جنودنا البواسل، وتسلم عليهم، وتقول: نحن هنا أين انتم”. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لسمو أمير منطقة عسير، مستضيفاً الطفلة ووالدها ومتحدثاً لهما، ما أثار إعجاب الجميع لحسن استقبال سموه لهما، وطريقة تخاطب الطفلة مع سمو أمير المنطقة.