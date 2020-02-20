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بيان من “شرطة الشرقية” بشأن المختطف الثالث ونتائج فحوصات الـDNA
الأولى

بيان من “شرطة الشرقية” بشأن المختطف الثالث ونتائج فحوصات الـDNA

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      20 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية, بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد اتضاح علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام؛ الأول بتاريخ 24 / 04 / 1417هـ هـ والثاني بتاريخ 08 / 04 / 1420هـ ، فقد أسفرت نتائج فحص الخصائص الحيوية لأحد أبناءها عن ارتباطها بحادثة اختطاف طفل بعد ولادته من أحد المستشفيات بمحافظة القطيف بتاريخ 1414/1/14هـ ، وقيامها بإضافته لسجل الأسرة بعلم زوجها الذي تم نسبة الطفل إليه ، حيث جرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك .

صحيفة البلاد

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