أمير الشرقية: علاقاتنا مع البحرين متينة وراسخة

الدمام – البلاد

استقبل أميـر المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء) في مكتبه بديوان الإمارة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

ونوه سموه بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكداً أنها علاقات متينة قائمة على أسس راسخة، منذ عهد الملك المؤسس –طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، مبيناً سموه أن البلدين تجمعهما روابط الأخوة والقربى والمصير المشترك، والعلاقات في مختلف المجالات تشهد تعاوناً مميزاً، متمنياً سموه لمملكة البحرين حكومةً وشعباً دوام التقدم والرخاء،

فيما أشار آل خليفة، إلى أن العلاقات الراسخة والمتينة بين البلدين الشقيقين تتواصل على مختلف المستويات والمجالات.

من جهة ثانية، استقبل سمو أميـر المنطقة الشرقية، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة غلام موشي، وعدد من منسوبي البعثة الدبلوماسية، وذلك في ديوان الإمارة بالدمام. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونوه سموه على حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله- على مد جسور التواصل والتعاون البناء مع مختلف الدول الصديقة، والإسهام الفاعل في دعم الدول العربية والإسلامية والصديقة في المشروعات التنموية لديها، مؤكداً أن المملكة حريصة على علاقات ثنائية بناءة قائمة على أسس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.