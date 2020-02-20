أمير الحدود الشمالية ينهي معاناة أطفال مرضى في طريف

طريف ـ البلاد

علت الابتسامة ملامح المواطن عامر بن لافي الحازمي، حينما وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بعلاج أطفاله المصابين بمرض “الثلاسيميا” وتكفلّه شخصياً بعلاجهم في أحد المستشفيات المتخصصة، ووضع حد لمعاناتهم، وزادت فرحته حينما وجه أمير المنطقة بتعيينه في محافظ طريف.



جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل المواطن أمس، ضمن جولته التفقدية لمحافظة طريف، مؤكداً سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلًا الله تعالى أن يمن على الأطفال بموفور الصحة والعافية. إلى ذلك وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الشؤون الصحية بالمنطقة بتأمين برنامج تأهيلي وعلاج طبيعي للطفلة المى عوض الصلبي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس لمنزل الطفلة ضمن جولته التفقدية في محافظة طريف.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية مواصلة الجهود من قبل الجمعيات المتخصصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة بالعمل والحرص في جانب التعليم والتدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.