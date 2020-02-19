وصفة تنسف دهون الكرش والفخذين بوقت قياسي

البلاد – نيفين عباس

الكرش والفذخين معروف أنهم من المناطق الصعب حرق الدهون بها بالجسم

نقدم لكم وصفة سحرية لزيت ينسف دهون الكرش والفخذين بكل سهولة وفى وقت زمنى قياسى

إحضرى كوباً من الملح

ثلاث أكواب من المياه

3 ملعقة كبيرة من زيت السمسم

نصف كوب من الألوفيرا

نصف ملعقة كبيرة من الزيت النباتى

ملعقة صغيرة من البابونج

لفافات قابلة للتمدد على الجسم

أوراق شفافة قابلة لعمل لف تنحيفى للجسم

طريقة تحضير الزيت

إحضرى قدر عميق يتسع للمكونات

قومى بمزج جميع المقادير معاً وإخلطيها جيداً حتى تحصلى على خليط ناعم دون أى تكتلات به

قومى برفع الخليط على نار متوسطة إلى هادئة حتى يصبح ساخناً لكن دون أن يصل لمرحلة الغلى

ضعى المزيج فى وعاء آخر حتى يبرد قليلاً

إحضرى اللفافات

قومى بدهنها بالزيت

ضعى اللفافات على منطقة الكرش والفخذين بعد أن تنضفيهم وتجفيفهم جيداً

قومى بوضع الأوراق الشفافة حول اللفافات حتى تغلقها جيداً على الجسم

قومى بالإسترخاء مدة ساعة كاملة مع مراعاة شرب ماء أثناء الإسترخاء

بعد مرور الساعة قومى بنزع الأوراق الشفافة واللفافات من على بطنك ومنطقة الأفخاذ

قومى بغسل البطن والفخذين بالماء البارد

ثم قومى بتجفيفهم من الماء بواسطة منشفة قطنية ناعمة

كررى العملية كلما شعرتى بالحاجه لفقدان الوزن بتلك المنطقة