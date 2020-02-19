وزير مالديفي يثمن رعاية المملكة لمصالح المسلمين

الرياض – البلاد

نوه وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور زاهر أحمد علي، بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، والدفاع عن قضاياهم، مشيراً إلى أن المسلمين بالعالم يقدرون هذا الدور الريادي البارز للمملكة في رعاية مصالح المسلمين، والمحافظة على مقدساتهم.

وأكد أن المملكة عمق إستراتيجي وتاريخي لكل المسلمين بالعالم؛ لاحتضانها أقدس البقاع وأحبها إلى الله, وقد حباها الله بقيادة جعلت من العناية بالحرمين وقاصديهما شرفا تتشرف به وتفاخر به قيادات العالم، فرغد عيشها حتى أضحت منارة خير وقدوة لمختلف بلاد المسلمين.

جاء ذلك في تصريح له عقب استقباله مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، ومدير عام فرع الشؤون الإسلامية في منطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، والوفد المرافق لهما، لدى وصولهم للعاصمة المالديفية مالية، أمس الأول، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، بحضور وزير الدولة للشؤون الإسلامية الشيخ إلياس جمال.