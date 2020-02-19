مشعل بن ماجد يتوج الفائزين بمسابقة القرآن ويدشن وقف لغة القرآن

جدة- ياسر بن يوسف

توج صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس الفائزين في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم في المحافظة في دورتها الحادية عشرة التي حظيت بتنافس 600 طالب وطالبة من 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية و50 مدرسة من التعليم العام.

ونوه أمين عام الأمانة العامة للمسابقة الدكتور صلاح بن سالم باعثمان في كلمته بجهود القيادة الرشيدة لخدمة القرآن والعناية به عقب ذلك جرى تقديم الطلاب الفائزين وأوبريت من وحي القرآن ثم ألقى الدكتور عنان الحميدان مدير الجامعة كلمة مؤكداً حرص الجامعة جدة على أداء رسالتها في الاهتمام بالقرآن الكريم بشتى الطرق وجميع الوجوه بعدها شاهد سموه والحضور عرضاً وثائقياً عن المسابقة ثم

دشن سموه منصة “الوحيين” لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية ، وكرم الرعاة والداعمين للمسابقة.

وكان سموه قد دشن نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمس مبادرة “وقف لغة القرآن الكريم” والتي تشارك بها جامعة الملك عبدالعزيز ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟”.

وتضمن الحفل كلمة المشرف على المبادرة الدكتور عبدالرحمن السلمي عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً تعريفياً يحكي نشأة المبادرة فيما أعلن مدير الجامعة دعمه بمبلغ مليون ريال للمبادرة بالإضافة للدعم الإداري واللوجستي.