كوريا الشمالية تنفق مئات آلاف الدولارات لاستيراد الخيول لزعيمها !

نرمين عباس

أنفق زعيم كوريا الشمالية “كيم جونج” العام الماضي نصف مليون دولار، علي إستيراد الخيول من روسيا بحسب البيانات الجمركية

وأفادت البيانات الصادرة عن الجمارك الروسية والتي نشرت وفقاً لوكالة رويترز، بأن كوريا نشرت صورة لزعيمها وهو علي ظهر جواد أبيض وسط الثلوج العام المنصرم

وأنفق عام 2019 75.5 ألف دولار أمريكي ثمناً لإستيراد 12 جواد أصيل خاص به

وقالت الوكالة أن عمليات الشراء للزعيم الكوري تعني أن بيونغيانغ عاصمة كوريا تعزز من الإهتمام بقطاع الجياد

حيث أعتبرت أن كوريا صاحبة تاريخ هام في شراء الخيول ذات الثمن المرتفع من روسيا

وتمثل عملية الشراء الجديدة هي أكبر عملية لشراء الخيول من روسيا منذ عام 2015

بعد أن دفع نظام كوريا 192.2 ألف دولار أمريكي مقابل شراء 61 جواد

واستوردت كوريا ما لا يقل عن 138 جواد بين العام 2010 والعام 2019 بلغ تكلفة حوالي 584.3 ألف دولار أمريكي

هذا وجاءت عمليات الشراء في الوقت الذي تواصل فيه عاصمة كوريا الجنوبية الضغط من أجل تخفيف العقوبات الناتجة عن برامجها النووية والصاروخية

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نشرت في أكتوبر/تشرين الأول، صورة للزعيم الكوري وهو يركب حصان أبيض أثناء تساقط الثلوج على المنحدرات في جبل بيكتو المقدس

ورافق زعيم كوريا زوجته وكبار المسؤولين العسكريين في ساحات القتال التاريخية والذي بدا استعراضاً للقوة