سعود بن نايف يشدد على تنفيذ المشاريع بالمواصفات المعتمدة

الدمام – البلاد

شدد صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، على أهمية تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة لها، وبالجداول الزمنية لها، والحرص على الالتزام بتعليمات السلامة، وبما أقرته الدولة من أنظمة ولوائح لترسية ومتابعة هذه المشاريع.

ونوه خلال ترؤسه أمس (الثلاثاء) بديوان الإمارة، جلسة مجلس المنطقة الثاني عشر لدور الانعقاد السابع، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد، بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستدامة في الاقتصاد، عبر إقرار مشاريع تنموية تسهم في ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة، وتضمن تحقيق تطلعات المواطنين، ومواصلة مسيرة التنمية.

واستعرض المجلس الميزانيات المخصصة لبعض الجهات الحكومية بالمنطقة وما اشتملت عليه من اعتمادات مالية للمشاريع التنموية للمنطقة للعام المالي الحالي (1441/ 1442هـ)، والتي تأتي لمواصلة مسيرة المشروعات التنموية في المنطقة، وتيسير حياة المواطنين.

واتخذ المجلس خلال الاجتماع عدداً من القرارات منها تعميد مديري الجهات الحكومية بالمنطقة بمتابعة ترسية تنفيذ المشاريع المعتمدة للمحافظات في الميزانية والرفع عما يعوق ذلك أولاً بأول للتوجيه بشأنه والعمل على سرعة طرح وترسية هذه المشاريع في أوقاتها المحددة ومتابعة تنفيذها والوقوف ميدانياً على سير إنجازها. كما استعرض وناقش المجلس توصيات لجانه المختلفة واعتمد عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة المسيرة التنموية في المنطقة.