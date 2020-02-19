الوجبات السريعة تكبح عملية ضبط الشهية في المخ

نرمين عباس

أشار باحثون إستراليون أن الوجبات السريعة الغير صحية يمكن لها كبح عملية ضبط الشهية بالمخ

وأوضح فريق الباحثون والذي عمل تحت إشراف ريشارد ستيفنسون بجامعة ماكواري بسيدني

فى الدراسة التي نشرت بعدد مجلة “رويال سوسايتي اوبن ساينس” الحالي

أن تناول غذاء يحتوي علي الطعام الغير صحي أو مفيد لمدة أسبوع فقط يمكنه أن يتسبب بضرر لوظيفة منطقة الحصين بالمخ

وهي المنطقة التي تكبت عادة تذكر الإنسان لصحته عند تناول الطعام وتخفض من رغبته فيه لمجرد الشبع

وبحسب فريق الباحثون فإن طريقة التغذية الغير مفيدة أو الغير صحية تؤثر بالسلب علي حصين المخ

الذي سيؤدي لتزايد الرغبة في تناول المزيد من الطعام، حتي وإن شعر الإنسان بالشبع بالفعل

وشملت تلك الدراسة المصغرة 105 شاب ومتطوعين أصحاء، تم تقسميهم لمجموعتين

منهم مجموعة تتغذي بشكل صحي، وأخري إعتمدت في غذائها بشكل أساسي علي الطعام الغير صحي.

وتبين للباحثين أن التحكم في النفس لدى أفراد المجموعة التي تشمل شباب يتناولون طعامهم بشكل أساسي غير صحي مثل الهامبرغر وغير ذلك من الوجبات السريعة

إنخفض لديهم بشكل واضح بعد أسبوع فقط من التجربة، مقارنة بالمجموعة الثانية التي إعتمدت في تغذيتها بشكل صحي

حيث إزدادت شهية الشباب بشكل أساسي نحو الوجبات السريعة، ما جعلهم يطلبون المزيد من تلك الوجبات، وذلك رغم أنهم شبعوا أصلاً