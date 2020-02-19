البلاد أيام زمان تبهر زوار مؤتمر سابك 2020

الجبيل ــ حمود الزهراني

أبدى عدد كبير من زوار “ركن البلاد أيام زمان” المقام ضمن مؤتمر سابك 2020 أهتمامهم، بنسخ صحيفة البلاد وما تتضمنه من مواد وأخبار منذ عشرات السنين والنهج الاحترافي الذي كانت وما زالت تسير عليه الصحيفة، مؤكدين أن ركن البلاد زمان يشكل وثائق صحفية ومواد دسمة ترسخت في الوعي الجمعي للقارئ في الماضي وما زالت الصحيفة تنشر صفحة البلاد زمان.

ويقوم الزميل المستشار أحمد شرف الدين والزميل منا علي عثمان مسؤول الاعلان والتسويق بمكتب المنطقة الشرقية بتعريف الجمهو وزوار المؤتمر بجميع الاصدارات أيام زمان ، حيث يتم عرض أعداد البلاد أيام زمان ضمن براويز محفوظة، حتى يتمكن الزوار من الاطلاع عليها ، كما يتم ابلاغ الزوار أن صحيفة البلاد تعتبر اول جريدة سعودية صدرت في المملكة.



وقد ابدى الجمهور والزوار سعادتهم بما شاهدوه من تقنيات لحفظ الأصدارات مثمنين كل الجهود ومتمنين التوفيق للبلاد على محافظتها على هذا الارث الثقافي والإعلامي.

يذكر أن المؤتمر افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الأحد الماضي بمركز الملك عبدالله الحضاري بمحافظة الجبيل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف وعدد من أصحاب المعالي والسعادة ومسؤولي كبرى الشركات.