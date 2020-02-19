اتحاد الفروسية يواصل برنامجه الموسمي لقفز الحواجز

البلاد : واس

ينظم الاتحاد السعودي للفروسية غداً بطولتيه الوطنيتين السابعة والثامنة لقفز الحواجز ، ضمن برنامجه للموسم الجاري. وتقام الأولى في مدينة الرياض بمركز سيتي هورس، بينما يستضيف الأخرى مركز سيتي هورس في جدة .

ويشارك في البطولتين أكثر من 120 فارساً بما يقارب 180 جواداً. وتشهد كل بطولة إقامة تسعة أشواط على مدار ثلاثة أيام ، حيث تبدأ المنافسات غدا بشوط مفتوح (1) على حواجز 110سم، يليه شوط مفتوح (2) بارتفاع 120سم ثم مفتوح (3) بارتفاع 130سم.

وتتواصل منافسات البطولتين بعد غد الجمعة بشوط الفرسان تحت 18 عاماً على حواجز 120سم، يليه شوط الفرسان تحت 16 عاماً بارتفاع 105سم ثم شوط الفرسان الهواة على حواجز 100سم.

وتختتم المنافسات يوم السبت القادم بثلاثة أشواط مخصصة لثلاثة مستويات (الصغير 115سم، والمتوسط 125سم، والكبير 135سم).