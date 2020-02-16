الثوم وعقار للتبيض.. “علاجات” كورونا تملأ الإنترنت

صحة و عافية متابعاتالثوم وعقار للتبيض.. “علاجات” كورونا تملأ الإنترنت فرناس حفظيaccess_time22 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ 16 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق في ظل بحث العلماء عن عقار لفيروس كورونا المستجد، انتهز البعض الفرصة لترويج منتجات على أنها علاج سحري وفعال للفيروس. ووفقا لما ورد في صحيفة “يو إس توداي” أن العلاجات التي يتم الترويج لها على مواقع الانترنت يصفونها على انها معجزة تقضي على هذا الفيروس المستجد. ومن أبرز هذه العلاجات التي يروج لها بكثرة الثوم المسلوق وقدرته في كبح تفشي الفيروس والقضاء عليه. وأضافت الصحيفة أيضا أن هناك آخرين يروجون لفيتامين “سي” كعلاج فعال ضد الفيروس. أما أغرب علاج تم الترويج له هو ثاني أكسيد الكلور والذي يستخدم في التبييض، كوسيلة لمكافحة فيروس كورونا. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية ووكالات وطنية أخرى في كندا وجنوب أفريقيا حذرت من تناول هذا العقار. كما حذرت السلطات من اتباع نصائح من يروج لأى علاجات غير موثقة طبيا، ولقد تخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، السبت، الـ 1500 شخص في الصين بينما سجلت أول حالة وفاة في فرنسا هى الأولى في أوروبا. مرتبط