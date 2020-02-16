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التحالف يُحمل الحوثيين مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة التورنيدو

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      16 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي أن القيادة المشتركة للتحالف تُحمل المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي والمكون من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، مما يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعلية فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية.

صحيفة البلاد

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