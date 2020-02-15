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وزير الخارجية: لم نرسل أي رسائل إلى إيران

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      15 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

ميونخ : متابعات

أكد وزير الخارجية ، الأمير فيصل بن فرحان، أن السعودية لم ترسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران، مضيفاً: “رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولا قبل مناقشة أي شيء آخر”.

وأضاف في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن المملكة تسعى دوماً لخفض التصعيد في المنطقة، فيما تزيد إيران من سلوكها العدواني.

وأوضح أن “هناك طرف واحد فقط وراء عدم الاستقرار في المنطقة”، مشيراً إلى أن “إيران تمارس سلوكا مستهترا وتهدد الاقتصاد العالمي”.

وفي الشأن اليمني، أكد وزير الخارجية ان المملكة تفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية

مضيفاً: “موقفنا في اليمن كان دوماً داعماً للحل السياسي”.

كما أعرب عن أمله بأن “يركز الحوثيون على مصالح اليمن وليس إيران”.

صحيفة البلاد

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