هالاند يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني

هالاند يكتب تاريخًا جديدًا في الكرة الألمانية..

توّج الدولي النرويجي ومهاجم فريق بوروسيا دورتموند، إيرلنج هالاند، بجائزة لاعب شهر يناير في الدوري الألماني لكرة القدم.

Erling Haaland has won Bundesliga's Player of the Month award for January despite having played just 60 minutes 😳 pic.twitter.com/kLym1iLjwg — ESPN FC (@ESPNFC) February 15, 2020

هالاند (19 عامًا) وفد إلى دورتموند في انتقالات الشتاء الماضية عبر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي.

وتمكن في باكورة مبارياته مع الفريق من الظهور بشكل قوي والفوز بجائزة لاعب الشهر، في أول شهر له على الإطلاق في الملاعب الألمانية.

خاض هالاند 60 دقيقة فقط خلال مجريات شهر يناير، لكنه رغم ذلك استحق جائزة لاعب الشهر.

Erling Haaland's Bundesliga debut in all its glory 🙌 Sound on for this one! 🔊🇳🇴 pic.twitter.com/ywWeTji7qV — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 19, 2020

بداية حل بديلًا أمام أوجسبورغ في مباراة الجولة الـ 18 من البوندزليجا في الثامن عشر من يناير. ولعب 34 دقيقة فقط.

عندئذٍ كانت النتيجة تشير إلى تقدم أوجسبورغ بثلاثية أهداف لواحد. فنزل في الدقيقة 56 بديلًا لزميله لوكاس بيتشيك.

سرعان ما قلص النتيجة لتصبح 3-2 قبل أن يعود ويسجل هدفين متتاليين، وتنتهي المواجهة لصالح بوروسيا دورتموند.

في المباراة التالية حل بديلًا أيضًا أمام فريق كولن، وتمكن من إضافة هدفين ليساعد في فوز فريقه بخمسة أهداف لواحد.

خلال شهر يناير خاض اللاعب 60 دقيقة وسجل 5 أهداف. لم يبدأ أيا من اللقائين أساسيًا.

إجمالًا سجّل هالاند 8 أهداف خلال 5 مباريات، كما قدّم تمريرة حاسمة.

في النصف الأول من الموسم رفقة ريد بول سالزبورج، تمكن من تسجيل 28 هدف خلال 22 مباراة. منهم 8 بدوري أبطال أوروبا.