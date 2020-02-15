الرياضة

هالاند يكتب تاريخًا جديدًا في الكرة الألمانية..

هالاند يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني

محمد ابو الوفاaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      15 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
هالاند

توّج الدولي النرويجي ومهاجم فريق بوروسيا دورتموند، إيرلنج هالاند، بجائزة لاعب شهر يناير في الدوري الألماني لكرة القدم.

هالاند (19 عامًا) وفد إلى دورتموند في انتقالات الشتاء الماضية عبر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق ريد بول سالزبورج النمساوي.

وتمكن في باكورة مبارياته مع الفريق من الظهور بشكل قوي والفوز بجائزة لاعب الشهر، في أول شهر له على الإطلاق في الملاعب الألمانية.

خاض هالاند 60 دقيقة فقط خلال مجريات شهر يناير، لكنه رغم ذلك استحق جائزة لاعب الشهر.

بداية حل بديلًا أمام أوجسبورغ في مباراة الجولة الـ 18 من البوندزليجا في الثامن عشر من يناير. ولعب 34 دقيقة فقط.

عندئذٍ كانت النتيجة تشير إلى تقدم أوجسبورغ بثلاثية أهداف لواحد. فنزل في الدقيقة 56 بديلًا لزميله لوكاس بيتشيك.

سرعان ما قلص النتيجة لتصبح 3-2 قبل أن يعود ويسجل هدفين متتاليين، وتنتهي المواجهة لصالح بوروسيا دورتموند.

في المباراة التالية حل بديلًا أيضًا أمام فريق كولن، وتمكن من إضافة هدفين ليساعد في فوز فريقه بخمسة أهداف لواحد.

خلال شهر يناير خاض اللاعب 60 دقيقة وسجل 5 أهداف. لم يبدأ أيا من اللقائين أساسيًا.

إجمالًا سجّل هالاند 8 أهداف خلال 5 مباريات، كما قدّم تمريرة حاسمة.

في النصف الأول من الموسم رفقة ريد بول سالزبورج، تمكن من تسجيل 28 هدف خلال 22 مباراة. منهم 8 بدوري أبطال أوروبا.

محمد ابو الوفا

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