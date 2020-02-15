مصر تتوسع في التنقيب عن النفط والغاز بحلول 2021

قال وزير البترول المصري، طارق الملا ، إن القاهرة اتفقت بصورة مبدئية مع 5 شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في السواحل الغربية بالبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف الملا أن الشركات التي ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب البحر المتوسط مطلع عام 2021، وحتى ذلك الحين سيتم استكمال إجراءات التعاقد مع هذه الشركات.

وكشف الملا أن هذه الشركات هي: توتال، وبي.بي، وشيفرون وإكسون موبيلو، وشل .

وقال إنه بعد نجاح تجربة حقل ظهر العملاق في شرقي المتوسط، رأت مصر أن تكرر التجربة بطريقة غير تقليدية.

وأضاف “فكرنا بعدم طرح مزايدة للمنطقة الغربية، بل سيتم الاتفاق المباشر من خلال مفاوضات مباشرة مع الشركات الكبرى العاملة في مجال البترول والغاز”.

جدير بالذكر أن مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.