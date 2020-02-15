مشكلات القلب .. هكذا يمكنك التنبؤ بالمرض العضال قبل وقوعه!

مشكلات القلب وأمراضه، يبدو أن الجميع يرغب في الكشف عنها قبل وقوعها أو التنبأ بها قبل تفاقمها.

ويبدو كذلك، وفق روسيا اليوم، أن هناك تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وذلك من أجل الكشف المبكر عن مشكلات أمراض القلب.

الباحث بمؤسسة القلب البريطانية، جيمس مون، استعرض ابتكار تقنية جديدة يقرأ من خلالها جهاز الكومبيوتر، عمليات فحص تدفق الدم.

وقال إن التقنية تتنبأ بمشكلات القلب والأوعية الدموية الرئيسية خلال فترة متابعة 19 شهرا، نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولفت إلى أن التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تقيس سرعة تدفق الدم في وقت قصير مقارنة بالكشف الاعتيادي.

والذي يستغرق وقتا طويلا، إذ إن المرضى الذين يعانون من انخفاض تدفق الدم أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية خطيرة.

وأخضع “مون”، دراسة على ألف مريض بمتوسط أعمار 60 عاما، يعانون من انخفاض تدفق الدم.

وتنبأت التقنية الجديدة بعدد من المشكلات الصحية التي يمكن أن يصاب بها هؤلاء المرضى، وإبلاغ الأطباء بالعلاج المناسب الذي ينبغي صرفه لهم.

واستطاعت التقنية الجديدة التنبؤ بمن من المرضى يمكن أن يصاب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، مع تحديد سرعة تدفق الدم إلى القلب.

وأوضحت الدراسة، التي تم تمويلها من قبل مؤسسة القلب البريطانية، أن الإرشادات الدولية توصي بإجراء عدد من التقييمات لقياس تدفق دم المريض، ولكن الكثير منها غاز ويحمل مخاطر.