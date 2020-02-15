المحليات

غداً.. أمير الحدود الشمالية يدشن مشروعات تنموية بمحافظة طريف

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      15 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

عرعر : واس

يعتزم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غدًا الأحد زيارة تفقدية لمحافظة طريف ، يستهلها بجولة على مقر المحافظة وتدشين عدد من المشروعات التنموية.

وسيلتقي سموه خلال جولته بالمواطنين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والتعدينية والسياحية بالمحافظة في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز.

وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات التفقدية ضمن حرص سموه للوقوف على احتياجات المحافظات والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم.

صحيفة البلاد

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