عروض مسرحية وفنون تشكيلية في «مهرجان الحنيني»

بريدة – البلاد

انطلقت أمس الأول فعاليات مهرجان الحنيني الرابع الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، لمدة عشرة أيام في سوق المسوكف الشعبي، إذ اشتملت الفعاليات على عروض ترفيهية ومسرحية وأركان لتسويق المنتج والتعريف بمراحل تصنيعه، إضافة إلى الفنون التشكيلية والتصوير وفنون النحت وعربات الأطعمة وعروض فرقة الالعاب الشعبية.

وبين المشرف العام على المهرجان خالد بن محمد الصيخان أن غرفة عنيزة حرصت على تحقيق أهداف المهرجان التي تتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ في تنشيط الحراك الاقتصادي بإتاحة المجال للأسر والشباب بالتكسب وإيجاد مصدر رزق لهم وتشجيع السياحة الداخلية عبر أنشطة ترفيهيه جاذبة ومميزة.

وثمن الصيخان دعم وتوجيه أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ومتابعة محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم وجهود الجهات الحكومية كافة.