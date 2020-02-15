تراجع البطالة في مصر إلى 8% نهاية 2019

الأولى الإقتصاد الدوليةتراجع البطالة في مصر إلى 8% نهاية 2019 امنية رشادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ 15 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ،اليوم السبت ،إن معدل البطالة بلغ ثمانية بالمئة في الربع الرابع من 2019 مقابل ،8.9 بالمئة قبل عام بتراجع 0.9 بالمئة. لكن المعدل ارتفاع 0.2 بالمئة على أساس ربعي من 7.8 بالمئة في الربع الثالث من 2019. وبلغ حجم قوة العمل 28.950 مليون فرد خلال الربع الأخير من 2019. وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن والطرق الجديدة. مرتبط