الأولى الإقتصاد الدولية

تراجع البطالة في مصر إلى 8% نهاية 2019

امنية رشادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      15 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ،اليوم السبت ،إن معدل البطالة بلغ ثمانية بالمئة في الربع الرابع من 2019 مقابل ،8.9 بالمئة قبل عام بتراجع 0.9 بالمئة.

لكن المعدل ارتفاع 0.2 بالمئة على أساس ربعي من 7.8 بالمئة في الربع الثالث من 2019.

وبلغ حجم قوة العمل 28.950 مليون فرد خلال الربع الأخير من 2019.

وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن والطرق الجديدة.

omneia rashad

كتب بواسطة

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