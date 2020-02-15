السفير الأمريكي لدى المملكة يؤكد الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

واستعرض السفير الأمريكي في كلمته خلال الاحتفال باليوم الوطني الأمريكي والذكرى الـ 75 لاجتماع الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – بالرئيس فرانكلين روزفلت، الذي أقامته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مساء أمس، بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات، ومنها بناء نظام الطاقة العالمي الذي له دور حاسم في تحقيق النمو المطرد لاقتصاد العالم، وتوحيد المواقف لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة، وخاصة الإرهاب، إضافة إلى برامج التبادل بين البلدين ، وذلك في مئات الآلاف من السعوديين الذين زاروا ودرسوا وعملوا في الولايات المتحدة، وتوجه مئات الآلاف من الأمريكيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج أو لغرض العمل في المملكة في إطار بناء علاقات تجارية وتعليمية وأمنية قوية.