الزبادي يساعد على حرق دهون البطن

كشفت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة Utrecht university الهولندية ونشرت نتائجها في دورية journal of obesity إلى أن تناول اللبن الزبادي الطبيعي يساعد على خسارة الوزن وخصوصا في منطقة البطن.
وقد شملت الأبحاث الطبية التي أجريت في هذا الصدد دراسة نتائج 22 دراسة سابقة أجراها باحثون من مختلف أنحاء العالم.
كما أظهرت 13 منها الصلة بين اضافة اللبن الزبادي الطبيعي إلى نظام التغذية أو الحمية الغذائية لخسارة الوزن وتحديدا حرق دهون البطن.
وقد أوضحت إيرين لونوار ويجينكوب الباحثة المشرفة على الدراسة: ” إذا أردنا أن نتحدث بشكل علمي نقول إن تناول اللبن الزبادي في ذاته لا يساعد على استعادة الرشاقة.
فهذا التأثير يعتمد على ما إذا كان مصنوعا من الحليب الطبيعي أم من ذلك المعالج صناعيا”، وأشارت إلى أن الحليب الطبيعي يعتبر مصدرا لمغذيات مفيدة جدا للصحة.
وأضافت أنه يحتوي في المقابل على نسبة مرتفعة من الكالسيوم الذي يؤثر على عملية أيض الدهون، ولفتت أيضا إلى أن عملية تخمير اللبن تحد من تجمع الدهون على مستوى المعدة والأمعاء تحديدا وتحسن صحة البيئة المعوية.