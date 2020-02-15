الدوري الإسباني: برشلونة يشدد الخناق على ريال مدريد بفوز ضد خيتافي

حقق برشلونة فوزًا صعبًا على خيتافي اليوم السبت بهدفين لهدف لحساب المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أقيمت المباراة على أرضية ملعب كامب نو وسط حضور قارب الـ80 ألف مشجع.

سجل هدفي برشلونة كل من أنطوان غريزمان بالدقيقة 33 إثر تمريرة من ميسي، قبل أن يضاعف سيرجي روبيرتو النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة 39.

انتظر الضيوف حتى الدقيقة 66 ليسجلوا الهدف الأول عبر البديل أنخيل رودريغيز، الذي دوّن على هدف بعد نزوله بحوالي 13 دقيقة.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى النقطة رقم 52 ليشارك ريال مدريد صدارة لائحة الترتيب.

مع تبقي مباراة للفريق الملكي يخوضها غدَا الأحد أمام سيلتا فيغو بملعب سانتياغو برنابيو.