إسقاط الجنسية عقوبة معارضي النظام القطري

عواصم – البلاد

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرًا عن انتهاكات نظام الدوحة لحقوق الإنسان وإسقاطه الجنسية عن المعارضين، مبيناً حالة الفصام التي وصل إليها حكام قطر في تعاملهم مع شعبهم وجيرانهم، مشددة على أن قطر دولة تزعم الانفتاح وتمارس التعسف.

ونقلت المجلة عن وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي، الذي يخضع لحظر السفر، قوله: “نحن خائفون.

سوف يأخذون جواز سفرك أو ممتلكاتك ويتركونك عديم الجنسية إذا تحدثت”، بينما أشار التقرير إلى أن معظم القطريين مجبرون على الصمت، ويقول التقرير إنه على مدى عقود.

إلى ذلك، لا تزال الاتهامات الدولية تلاحق نظام تميم حول دعمه للإرهاب والتطرف في المنطقة، وإهدار أموال الشعب القطري في تمويل الميليشيات والتنظيمات المسلحة، إذ قالت النائبة إليانا روز ليتينين رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، إن قطر دولة تدعم الإرهاب حول العالم.

وأضافت “ندين دور قطر في تمويل الإرهاب عبر الشرق الأوسط، واستمرار دعم النظام لجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة”.

وأكدت في مقال لها بصحيفة “جيروزاليم بوست”، أن 12 دولة، غاضبة من تدخل قطر في شؤونها الداخلية والخارجية من خلال تمويلها للجماعات المتطرفة، وتدمير العلاقات الدبلوماسية بين البلاد، مشيرة إلى تمويل قطر للجماعات الإرهابية في بريطانيا، وأن نظام تميم يُرغِم بعض أفراد العائلة الحاكمة من أجل النصب للحصول على ملايين الدولارات لتوجيهها إلى الجماعات المتطرفة.