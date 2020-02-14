200 ألف زائر لفعاليات مهرجان عالم اللحظات

جدة ـ البلاد

أعلنت المدينة الاقتصادية عن تمديد فعاليات مهرجان “عالم اللحظات” حتى 18 أبريل الجاري لهذا العام كل عطلة أسبوع، حيث يشهد شتاء المدينة الاقتصادية حضوراً لافتاً وزيادة غير مسبوقة في عدد الزوار، الذي بلغ أكثر من 200 ألف زائر منذ بداية العام على مختلف مرافق المدينة الاقتصادية السياحية والترفيهية.

وفي إطار برامج مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز برامج جودة الحياة وتنمية السياحة والترفيه والاستثمار على شواطئها ومسطحاتها الخضراء، تم تصميم فعاليات مهرجان “عالم اللحظات” ضمن شتاء المدينة الاقتصادية ليوفر تجارب استثنائية وتحقيق الرفاهية للساكنين والزوار للاستمتاع وقضاء أجمل اللحظات، من خلال العروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة والجديدة من نوعها التي تقام في مناطق مختلفة،

حيث خصصت المدينة الاقتصادية نافذة إلكترونية ذكية موحدة وآمنة لاستعراض جميع التجارب والفعاليات والوصول إلى مواقعها، وكذلك شراء التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بزيارة المدينة الاقتصادية ويشهد “عالم اللحظات” عروضاً وأنشطة وفعاليات ترفيهية مختلفة مثل سينما الشاطئ التي تقام في حي البيلسان بسعة 150 شخصاً،

وكذلك منطقتي ممشى الشاطئ بوليفارد وممشى المارينا التي ستضم كل منهما جلسات عائلية خارجية وعروضا وموسيقى حية وأنشطة ترفيهية وتثقيفية متنوعة، ناهيك عن منطقة الفنون، ومنطقة اللاجونا التي سوف تضم العديد من الأنشطة الشيقة كركوب الخيل على الشاطئ والتخييم، وركوب الدراجات النارية البرية، بالإضافة إلى الأنشطة البحرية التابعة لشاطئ “يام”، ونادي اليخوت والرياضات البحرية “البيلسان مارينا” وغيرها.