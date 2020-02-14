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وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع رئيس وزراء ألبانيا

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      14 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

ميونخ : واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بمدينة ميونخ، دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا / إيدي راما، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لدولته.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

صحيفة البلاد

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