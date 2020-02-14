مناقشة تطوير المناطق السياحية بالباحة

الرياض ـ البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، بمقر الهيئة بمدينة الرياض أمس، وذلك ضمن زيارات سموه للوزراء لدفع عجلة التنمية بالمنطقة. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بمنطقة الباحة.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية جهود الهيئة في تطوير القطاع السياحي بالمنطقة، منوهاً باهتمام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمواقع السياحية التي تتميز بها المنطقة من تنوع سياحي وتضاريسي وكذلك العمق التاريخي للعديد من المواقع التاريخية ‏في المنطقة وأهمية شراكة الهيئة في تطوير البنية الأساسية التي تخدم التنمية السياحية وتستقطب الزائر وترفع من مستوى الجاهزية لاستقباله.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على زيارته مقر الهيئة وحرصه ودعمه المتواصل لفرع هيئة السياحة والآثار بالمنطقة وتقديم جميع التسهيلات الممكنة للهيئة وشركائها في المنطقة للنهوض بالقطاع السياحي بمختلف محافظات المنطقة ومراكزها, مشيراً إلى أن الهيئة تولي اهتمامها لتحفيز المناطق ومنها منطقة الباحة لتوفير كل الإمكانيات لتطوير القطاع مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص.