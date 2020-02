مشاركة صلاح في الأولمبياد: كلوب يلقي بالكرة في ملعب الاتحاد المصري

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نورويتش سيتي بملعبه كارو رود أمسية غدٍ السبت، لحساب المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مدرب المنتخب المصري الأولمبي، شوقي غريب، أكد لوسائل الإعلام أنه استقر على استدعاء محمد صلاح ضمن ثلاثي فوق السن.

بينما نشر وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر جاء فيها أن صلاح لم يحسم أمر مشاركته بعد.

في حال انضمام صلاح إلى منتخب مصر الأولمبي في طوكيو، فإن ذلك قد يؤثر على انخراطه في معسكر ليفربول الإعدادي للموسم الجديد، لتزامن الحدثين معًا.

Should Mo Salah go to Tokyo 2020?

"Do I want to lose the player in pre-season? Of course not."

Jurgen Klopp unsure if #LFC forward will go to Olympics: https://t.co/vT03arvJnH pic.twitter.com/AOcScQjt0c

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 14, 2020