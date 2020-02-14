مشاركة صلاح في الأولمبياد: كلوب يلقي بالكرة في ملعب الاتحاد المصري

كلوب لم يحدد موقف صلاح بعد من المشاركة في أولمبياد لندن..

ظهر مدرب ليفربول، يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة نورويتش سيتي بالبريميرليج، وتطرق إلى مواضيع عدة كان من بينها استدعاء صلاح لخوض أولمبياد طوكيو 2020 رفقة المنتخب المصري.

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نورويتش سيتي بملعبه كارو رود أمسية غدٍ السبت، لحساب المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مدرب المنتخب المصري الأولمبي، شوقي غريب، أكد لوسائل الإعلام أنه استقر على استدعاء محمد صلاح ضمن ثلاثي فوق السن.

بينما نشر وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر جاء فيها أن صلاح لم يحسم أمر مشاركته بعد.

في حال انضمام صلاح إلى منتخب مصر الأولمبي في طوكيو، فإن ذلك قد يؤثر على انخراطه في معسكر ليفربول الإعدادي للموسم الجديد، لتزامن الحدثين معًا.

Should Mo Salah go to Tokyo 2020? "Do I want to lose the player in pre-season? Of course not." Jurgen Klopp unsure if #LFC forward will go to Olympics: https://t.co/vT03arvJnH pic.twitter.com/AOcScQjt0c — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 14, 2020

عن هذه الجزئية قال كلوب في المؤتمر الصحفي..

“لم نتخذ القرار النهائي بعد. هل أريد خسارة لاعب لديّ في الفترة التحضيرية قبل الموسم؟ بالطبع لا”.

وأردف “علينا أن نضع في الاعتبار بعض الأشياء المختلفة، تحدثت مع صلاح وما نريده من اللاعب واضح تمامًا”.

عن التنسيق مع الجانب المصري في هذا الصدد، أوضح كلوب..

“نريد بعض المعلومات حول آلية الموضوع، متى سيبدأ معسكرهم الإعدادي؟ لم يتواصل معنا أحد من الجهاز الفني للمنتخب المصري”.

“لقد اضطررنا إلى اللعب من دون صلاح قبلًا، لكن هذه الألعاب الأولمبية وأنا رجل رياضي وأعرف قيمتها، تظل الألعاب الأولمبية أولمبية”.