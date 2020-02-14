طريقة عمل التورتة الوردية بالفراولة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل التورتة الوردية بنكهة الفراولة اللذيذة

المقادير اللازمة

4 حبات من البيض

كوب ونصف طحين خاص بالحلويات منخول 3 مرات

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة كبيرة نشاء الذرة

ملعقة صغيرة فانيليا

1/8 ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زيت أو زبدة

نصف كوب لبن دافئ

نصف سكر أبيض

نصف كوب سكر بودرة

قليل من سيرب الحلوى

400 ملل من كريمة الحلويات

ظرفين من الكريم شانتى

ملون طعام أحمر

فراولة مقطعة

سيرب فراولة مركز

طريقة العمل

يفصل الصفار عن البياض

بالمضرب اليدوى، يخفق صفار البيض مع السكر الأبيض والفانيليا حتى تتجانس المكونات

يضاف لهم اللبن الدافئ والزيت أو الزبدة ويقلب جيداً

يضاف لهم الدقيق والبيكينج بودر والنشا ويقلب جيداً حتى لا يكون به أى كتل

فى وعاء أخر، يخفق بياض البيض مع السكر البودرة والملح حتى يصبح قوامه متماسك كالمارينج

يقلب خليط بياض البيض على خليط صفار البيض حتى تتجانس المكونات معاً

يوضع الخليط فى صينية فرن مستطيلة مقاس 26 سـم بها ورق زبدة

تخبز الكيكة فى فرن متوسط الحرارة 200 درجة لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تمام النضج

تخفق الكريمة مع الكريم شانتى البودرة

تقسم لنصفين

ثم يضاف لنصف منهم قليل من الملون الأحمر وسيرب الفراولة المركز للحصول على النكهة واللون الوردى المائل للأحمر وتخفق

تترك الكريمة لتبرد فى الثلاجة

تخرج وتترك لتبرد تماماً

تقسم الكيكة نصفين

يسقى النصف الأول من الكيك بالشربات

ثم يغطى بالكريمة البيضاء وقليل من الفراولة

توضع الطبقة الأخرى من الكيك

تسقى بالشربات

ثم تغطى جيداً بالكريمة البيضاء

ثم نقوم بعمل وردات بالكريمة الحمراء

تترك التورتة بالثلاجة ساعتين حتى تبرد الكريمة تماماً وتتماسك

ثم تخرج وتقدم