نرمين عباس

من بين 48 ألف صورة للحيوانات قدمت هذا العام في مسابقة صور الحيوانات البرية

توج الفائز الانكليزي “سام رولي” بلقب مصور العام، بعد أن فازت صورة التقطها لفأرين يتصارعان على فتات طعام أسقطه أحد الركاب في مترو أنفاق لندن

كان المصور سام راولي مأخوذا بحياة هذه القوارض التي تعيش تحت الأرض

ومن ثم قرر أن يقضي أسبوعا في محطة للمترو في محاولة لتصوير هذه القوارض

وذات ليلة، التقط صورة لفأرين يتشاجران على بقايا طعام سقطت من يد مسافر

وصوت نحو 28 ألفا من محبي المسابقة لصالح لقطة سام “شجار المحطة” باعتبارها أفضل تلك الصور

وقد قضى سام ليالٍ لأوقات متأخرة في محطة للمترو في وسط لندن، مستلقيا على بطنه في محاولة لاتخاذ الزاوية الأفضل لالتقاط الصورة

وكان كل فأر يبحث بمفرده عن طعامه، حتى ظهرت أمامهما بقايا طعام سقطت من أحد المسافرين، ولجزء من الثانية تفاوضا على مَن له الحق فيها، قبل أن ينخرطا في عراك