دراسة: احذروا تناول القهوة في هذه الأوقات

كشفت دراسة أجريت مؤخرا أنه من الخطأ شرب القهوة في أى وقت، فهناك أوقات قد تسبب ضررا مثل الشعور بالخمول والتعب بدلا من الحيوية والنشاط.
ولقد أجرى هذه الدراسة اختصاصي الأعصاب الأمريكي ستيفن ميلر، وذكر أن السبب في ذلك يعود إلى تأثير الكافيين على مستوى هرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر الموجود في الدم يختلف باختلاف وقت تناول القهوة وبحسب الساعة البيولوجية للجسم.
ولهذا نصح ميلر بتناول القهوة في أوقات انخفاض مستوى هذا الهرمون من أجل زيادة تأثيره على الجسم، فالموعد الثالي هو ما بين الساعة 9:30 صباحا و 11:30 قبل الظهر وبين الواحدة والنصف والثالثة.
لأن هذا الهرمون يشهد إرتفاعا بين الساعة 8 و 9 صباحا وبين الساعتين 12 و 13:30 ظهرا وبين الساعة الخامسة والنصف والسادسة والنصف مساءا.
كما حذر ستيفن ميلر من تناول القهوة بعد الساعة الخامسة مساءا لافتا إلى أنه من المفيد تناولها في مكان مشمس في حال كان الطقس يسمح بذلك لأن الضوء يساعد على الشعور بالحيوية والنشاط.