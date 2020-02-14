حيلة في واتساب تكشف سرية المحادثات!

في واتساب تزداد سرية المحادثات لكن مع ما طرحه تطبيق المحادثات من تطبيقات جديدة، أصبح بإمكانك كشف الحقيقة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ذا صن، فإن الوضع المظلم، نقل الملكية”.. مميزات جديدة يعمل “واتساب” على إضافتها دائما من أجل مستخدميه.

وفي بعض الأحيان قد يحاول المستخدمون معرفة من يتكلمون معه في أكثر الوقت إلا أنه لا توجد لديهم معرفة بذلك.

وهناك حيلة يمكن بها معرفة من يتحدث مع المستخدم سواء كان زوجك او ابنك في أكثر الأوقات.

الحيلة تساعد في وضع الثقة بين المحبين والتأكد من أن الطرف الآخر لا يتحدث مع أحد، وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

ويحتوي تطبيق “واتساب” على عداد رسائل سرية داخل التطبيق، وتمكن المستخدم من العثور على عدد النصوص التي أرسلها والتي أستلمها أيضا.

كما يحمل عدد مرات مشاركتها وإرسالها إلى أناس آخرين، بحسب مقدار مساحة التخزين المرسلة إلى الطرف الآخر.

خطوات الطريقة

– فتح التطببق

– الضغط على الإعدادات

– اختيار البيانات ومساحة التخزين -Data and Storage Usage

– مساحة التخزين – Storage Usage

وسيجد المستخدم بعد ذلك قائمة كبيرة من المستخدمين الآخرين، وهي مرتبة وفقا لمساحة تخزين الرسائل المستخدمة.

ومرتبة حسب الأشخاص الذين يتصدرون القائمة هم أصحاب أكبر مساحة تخزينية وهم الذين يتم الدردشة معهم في أغلب الأوقات.

ولمعرفة عدد النصوص تحديدا التي تم إرسالها، يمكن الضغط على حساب الشخص وسيظهر بعد ذلك تفاصيل النصوص التي تم إرسالها.