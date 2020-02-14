تعرف على الإسعافات الأولية لإفاقة مريض السكر؟

الاسعافات الاولية لإغماء مريض السكر ، يعد امرا ضروريا معرفته ، والأهم معرفة أن إغماء مرض لسكري يحدث إما لارتفاع السكر في الدم أو لانخفاضه، ومعرفة هذه المعلومة مهم عند عمل الإسعافات الأولية، ولكل حالة أعراض وهي:

أعراض ارتفاع السكر:

هذه الاعلامات تسبق حدوث غيبوبة السكر

الإسعافات الأولية في حال ارتفاع السكر:

محاولة إفاقة المريض ونقله للمستشفى

إعطاء المريض الأنسولين سواء عن طريق الأدوية أو الإبر

أعراض إنخفاض السكر:

شعور بالجوع والضعف العام قبل حدوث الإغماء

الإسعافات الأولية في حال انخفاض السكر:

إعطاء المريض شرابا سكريا أو تمر وحلوى، ويجب نقله للمستشفى مع استمرار عمل تحليل للسكر إذا لم يرتفع معدله أو طول وقت الإغماء

أسباب مرض السكري:

الوراثة تلعب دورا رئيسيا في الإصابة بمرض السكري

نمط الحياة غير الصحي من حيث قلة الحركة

النظام الغذائي يلعب دورا مهما في الإصابة بالسكري

اضطرابات الغدد من مسببات مرض السكري