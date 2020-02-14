تعرف على الإسعافات الأولية لإفاقة مريض السكر؟

الاسعافات الاولية لإغماء مريض السكر، يعد امرا ضروريا معرفته ، والأهم معرفة أن إغماء مرض لسكري يحدث إما لارتفاع السكر في الدم أو لانخفاضه، ومعرفة هذه المعلومة مهم عند عمل الإسعافات الأولية، ولكل حالة أعراض وهي:
أعراض ارتفاع السكر:
هذه الاعلامات تسبق حدوث غيبوبة السكر
الإسعافات الأولية في حال ارتفاع السكر:
محاولة إفاقة المريض ونقله للمستشفى
إعطاء المريض الأنسولين سواء عن طريق الأدوية أو الإبر
أعراض إنخفاض السكر:
شعور بالجوع والضعف العام قبل حدوث الإغماء
الإسعافات الأولية في حال انخفاض السكر:
إعطاء المريض شرابا سكريا أو تمر وحلوى، ويجب نقله للمستشفى مع استمرار عمل تحليل للسكر إذا لم يرتفع معدله أو طول وقت الإغماء
أسباب مرض السكري:
الوراثة تلعب دورا رئيسيا في الإصابة بمرض السكري
نمط الحياة غير الصحي من حيث قلة الحركة
النظام الغذائي يلعب دورا مهما في الإصابة بالسكري
اضطرابات الغدد من مسببات مرض السكري