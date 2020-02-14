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تعرف على الإسعافات الأولية لإفاقة مريض السكر؟

امنية رشادaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      14 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الاسعافات الاولية لإغماء مريض السكر، يعد امرا ضروريا معرفته ، والأهم معرفة أن إغماء مرض لسكري يحدث إما لارتفاع السكر في الدم أو لانخفاضه، ومعرفة هذه المعلومة مهم عند عمل الإسعافات الأولية، ولكل حالة أعراض وهي:

أعراض ارتفاع السكر:

هذه الاعلامات تسبق حدوث غيبوبة السكر

الإسعافات الأولية في حال ارتفاع السكر:

محاولة إفاقة المريض ونقله للمستشفى

إعطاء المريض الأنسولين سواء عن طريق الأدوية أو الإبر

أعراض إنخفاض السكر:

شعور بالجوع والضعف العام قبل حدوث الإغماء

الإسعافات الأولية في حال انخفاض السكر:

إعطاء المريض شرابا سكريا أو تمر وحلوى، ويجب نقله للمستشفى مع استمرار عمل تحليل للسكر إذا لم يرتفع معدله أو طول وقت الإغماء

أسباب مرض السكري:

الوراثة تلعب دورا رئيسيا في الإصابة بمرض السكري

نمط الحياة غير الصحي من حيث قلة الحركة

النظام الغذائي يلعب دورا مهما في الإصابة بالسكري

اضطرابات الغدد من مسببات مرض السكري

omneia rashad

كتب بواسطة

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