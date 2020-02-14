تراجع أسعار الذهب

البلاد : متابعات

تراجع الذهب من ذروة ما يزيد عن أسبوع اليوم في الوقت الذي تنامي فيه الإقبال على الأسهم بفعل آمال بشأن إجراءات عالمية لتخفيف أضرار تفشي فيروس كورونا، لكن تسجيل حالات إصابة جديدة كبح خسائر المعدن النفيس وأبقاه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1575.35 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير عند 1577.89 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1578.50 دولارًا.

وربح المعدن النفيس نحو 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2433.36 دولار للأونصة ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر.

وربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.68 دولارًا، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.28 دولار.