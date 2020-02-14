العدالة والتعاون يتعادلان سلبيًا

البلاد : متابعات

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء العدالة والتعاون الذي أقيم اليوم ، في إطار الجولة 18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبات التعادل هو الخامس على التوالي لفريق العدالة بعد تعادله مع الفيحاء 1-1 والاتحاد سلبياً والأهلي وضمك بنتيجة 1-1، في الجولات من الـ14 إلى الـ17.

على الجانب الآخر بات هذا التعادل هو الثالث للتعاون في أخر 4 مباريات بعد تعادل 2-2 مع الفيحاء و0-0 مع الحزم وخسارة 2-1 من الاتحاد.

وارتفع رصيد التعاون إلى 28 نقطة في المركز الخامس، بينما وصل العدالة إلى النقطة 13 في المركز الخامس عشر.