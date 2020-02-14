الرياضة

العدالة والتعاون يتعادلان سلبيًا

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      14 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء العدالة والتعاون الذي أقيم اليوم ، في إطار الجولة 18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبات التعادل هو الخامس على التوالي لفريق العدالة بعد تعادله مع الفيحاء 1-1 والاتحاد سلبياً والأهلي وضمك بنتيجة 1-1، في الجولات من الـ14 إلى الـ17.

على الجانب الآخر بات هذا التعادل هو الثالث للتعاون في أخر 4 مباريات بعد تعادل 2-2 مع الفيحاء و0-0 مع الحزم وخسارة 2-1 من الاتحاد.

وارتفع رصيد التعاون إلى 28 نقطة في المركز الخامس، بينما وصل العدالة إلى النقطة 13 في المركز الخامس عشر.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *