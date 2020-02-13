مدير الأونروا في الأردن يثمن دعم المملكة للاجئين

عمان- البلاد

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه أمس مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأردن محمد آدار يرافقه مارك لساوي مسؤول قسم العلاقات الدولية المانحة وفيروز تقي الدين مسؤولة العلاقات الخارجية والمشاريع.

وثمن آدار دعم المملكة الكبير لمشاريع الأونروا المتعلقة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين و الدور الحيوي الذي يؤديه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تفعيل العديد من المبادرات لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني مقدماً الدعوة للسفير لحضور تدشين مشروع تأهيل عدد من المدارس في الأردن بدعم من المملكة . وقدم السفير شكره للضيف ومرافقيه على زيارتهم وتهنأتهم ،

وأكد أن المملكة كانت وستظل احد أهم المانحين في العالم وأن هذا أحد مرتكزات الدين الإسلامي وسياسة المملكة تجاه المنكوبين والمحرومين في العالم كما قدم شكره على الدعوه الكريمة ورغبته الأكيدة في حضور تدشين المشروع ،مؤكداً على أهمية مشاركة الأونروا في منتدى الرياض الإنساني الثاني إضافة الفعاليات الدولية اتلأخرى .

وحضر اللقاء مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم مؤكداً رغبة المركز في التعاون مع الأونروا مشيراً إلى أن المركز بصدد البدء في توزيع سلال غذائية لمجموع (6) آلاف أسرة فلسطينية في الأردن كما يعتزم توزيع سلال رمضانية لما يقارب (11750) أسرة فلسطينية في الأردن.