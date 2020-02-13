ريال مدريد يتخلى عن مودريتش.. والسبب!

زعمت تقارير إسبانية أن إدارة ريال مدريد ستتجه للتخلي عن خدمات الكرواتي لوكا مودريتش في نهاية الموسم الحالي.

بحسب إفادة من صحيفة “إل ديسمارك” الإسبانية، فإن ريال مدريد يخطط لاستقطاب مدافع فريق إنتر ميلانو الإيطالي، ميلان سكرينيار.

وسيتم إقحام مودريتش (34 عامًا) في الصفقة بصيغة التبادل مع دفع مبلغ مالي قد يصل إلى 30 مليون يورو.

ينشط مودريتش مع ريال مدريد منذ صيف 2012 عندما وفد إليه من توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صفقة بلغت نحو 35 مليون يورو.

وأصبح النجم الكرواتي أحد الأعمدة الرئيسية للميرنغي بخوضه ما يربو على 320 مباراة خلال تلك الفترة.

فضلًا عن فوزه بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا ومثلهم لكأس العالم للأندية و3 للسوبر الأوروبي وألقاب محلية عديدة.

مودريتش هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية عن عام 2018 بعد وصوله إلى نهائي كأس العالم رفقة المنتخب الكرواتي.

ومع تقدمه في العمر، وقرب انتهاء عقده (صيف 2021) فإن النادي الملكي يرنو للاستفادة منه بالشكل الأمثل.

ووقع الاختيار لتدعيم الخط الخلفي، على ميلان سكرينيار، السلوفيني الواعد (25 عامًا) والذي يقدم مستويات مذهلة رفقة الإنتر.

لا يعد ريال مدريد وحده من يلاحق سكرينيار، فهناك مانشستر سيتي وبرشلونة اللذان رصدا مبالغ ضخمة من أجله.

من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة الشروع في عملية المفاوضات الرسمية بين الجانبي الإسباني والإيطالي بحسب الصحيفة.