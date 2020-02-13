تفاهم أكاديمي وتدريب بين رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف

أبرمت رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مذكرة تفاهم , تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

وجرت مراسم التوقيع بين معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد البنيان.

ويأتي هذا التعاون تجسيداً للنهضة الشاملة التي تعيشها هذه البلاد الطاهرة على جميع الأصعدة والمستويات وتحقيقاً لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، وإكمالاً للرسالة التعليمية والتدريبية بالحرس الملكي بما يواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .