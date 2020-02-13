بالعلم .. قاموس الوقاية من فيروس كورونا الجديد بدون مصل!

فيروس كورونا وسارس وغيرها من الأمراض التى طالت العالم كله، رعبها دائم حتى إيجاد المصل المناسب لها.

ولكن السؤال: كيف تقى نفسك دون مصل؟

تقرير أوردته سبوتنيك، شدد على أن البقاء في مناطق جيدة التهوية، يمكن أن يمنع من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وعلى الرغم من بساطة النصيحة إلا أنها تحمي وفق العلماء من الفيروس الذي تسبب في وفاة المئات، وأصاب الآلاف حول العالم.

الأبحاث، التي أجراها عدد من خبراء الصحة في وزارة الصحة في سنغافورة، كشفت عن السر وراء النصيحة.

ولفتت الدراسات إلى أن استنشاق الهواء النقي واستخدام المراوح يقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا.

الطقس الحار وقاية طبيعية

تان تشور تشوان وهو كبير علماء الصحة في وزارة الصحة السنغافورية، كشف عن مفاجأة تخص بلاده سنغافورة الاستوائية.

وقال إن بلاده تعد أقل ملائمة لتنامي الفيروسات بسبب الطقس الحار والمداري.

ولفت إلى أن احتمال استمرار الثبات الفيروسي في الهواء الطلق أقل، مشيرا إلى الاستخدام السائد لمكيفات الهواء في سنغافورة.

كما أوضح أن هناك الكثير من الأبحاث التي تم إجراؤها للتأكد من فترة ثبات الفيروسات على الأسطح بعد ظهور مرض الالتهاب الرئوي الحاد “سارس” في عام 2003.

منا نقلت الصحف قوله إن معظم الدراسات تشير إلى أن الفيروسات لا تصمد بشكل جيد في البيئات الحارة والرطبة.

معدل الحرارة والرطوبة المطلوب

وهو ما يعني أن ارتفاع درجات الحرارة عن 30 درجة مئوية، والرطوبة عن 80% لا يساعد على نمو وتنامى هذه الفيروسات.

وأوضح أن فيروس “سارس” ينتمي إلى نفس عائلة فيروس كورونا الذي دخل بعض دول العالم من مدينة “ووهان” الصينية.

وحسب مصادر طبية أخرى فقد تأكد أن أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية من الشمس لديهما القدرة على قتل الفيروس.

وجاءت النصيحة على لسان أحد الباحثين بأنه “إذا كنت تستطيع البقاء تحت أشعة الشمس لفترة من الوقت، فسيكون ذلك جيدًا”.