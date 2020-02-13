بالصور.. إتلاف حلويات مجهولة المصدر بمكة

مكة المكرمة : البلاد

أتلفت بلدية جنوب مكة المكرمة الفرعية التابعة ل أمانة العاصمة المقدسة بنقطة الكعكية الأمنية، كمية من الحلويات مجهولة المصدر، بعد ورود بلاغ أمني لمركبة مُخالفة محملة بكمية من الحلويات قادمة إلى مكة المكرمة .

وتمكنت الفرق الرقابية التابعة للبلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية من إتلاف 104 قطع كيك متنوعة بوزن 50 كيلو جراماً، إضافة إلى 4 قطع كيك تزن 250 كيلوجراماً، وجرى إتلاف الحلويات وفق المعمول به صحياً واتخاذ الإجراءات بحق المخالف وتطبيق لائحة الجزاءات.

من جهة أخرى نفذت بلدية الغزة الفرعية جولة ميدانية على السوق المركزي للخضروات والفواكه بحي جرول، وخلال الجولة رصدت عدة مخالفات شملت الاشتراطات الصحية والنشاط المرخص والبروزات، وجرى على إثر ذلك تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المباسط المُخالفة.

كما قامت بلدية الغزة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بإزالة 24 لوحة دعائية مخالفة للأنظمة البلدية ومشوهة للمظهر العام منتشرة على الأرصفة وفي الجزر الوسطية للشوارع العامة.